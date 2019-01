Les programmes de la RTBF récompensés au Qualimat de la télévision !

Ce vendredi 18 janvier, la RTBF a raflé 3 Trophées au Qualimat de la télévision, dont les 2 prix du secteur Fiction avec "La Trêve" pour la Meilleure série francophone et "Game of Thrones" pour la Meilleure série anglo-américaine. "Le Grand Cactus", l’émission présentée par Adrien Devyver et Jérôme de Warzée tous les 15 jours sur La Deux, a également été récompensée dans la catégorie Divertissement.

Organisé deux fois par an par Télépro avec l'ULg, le Qualimat de la télévision est une étude scientifique visant à évaluer la qualité des émissions télévisées par un panel de téléspectateurs.