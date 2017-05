Les producteurs sont des criminels selon Woody Allen

Le plus européen des cinéastes américains a fustigé le comportement des producteurs sur Facebook. Pour le réalisateur, dans le cas idéal d'un nouveau film, il aime que le producteur allonge les billets puis disparaisse avant de recevoir le film six mois plus tard. Ainsi, Woody Allen a le contrôle total sur chaque aspect du film.

Malheureusement cela se passe de plus en plus rarement comme cela et les producteurs ont demandé à voir le scénario avant de financer. "Pour ma part, je les considère au mieux comme des banquiers, au pire comme des criminels, alors je réponds "Non, vous ne pouvez pas lire mon scénario et je ne suis pas du tout intéressé par vos initiatives"… Et ils me répondent poliment d’aller me faire voir. " explique le cinéaste.