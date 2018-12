Les plus belles photos de Laetitia Milot enceinte dans "Un bébé pour Noël"

"Deux papas pour Noël" aurait très bien pu être le nom de cette comédie romantique, car si dans la vie Laetitia pouponne avec son compagnon Badri, notre héroïne Noémie ne connait pas l’identité du père de son enfant…

Victime d'une mauvaise chute, Noémie se réveille dans une chambre d'hôpital où elle découvre simultanément qu'elle a passé six mois dans le coma... et qu'elle est enceinte !

Une situation d'autant plus stressante pour la jeune femme qu'elle s'était violemment disputée avec son fiancé Oliver avant sa chute et qu’elle s’était ensuite jetée dans les bras de son ex Yann… Qui est le père de l’enfant qu’elle porte ? Noémie l’ignore complètement.

Aussi amoureux l'un que l'autre, Olivier et Yann proposent galamment de renoncer au test ADN et de la laisser choisir elle-même celui qu'elle souhaite avoir comme conjoint, et futur papa. Un choix qui va s'avérer particulièrement délicat pour Noémie, tiraillée entre sa volonté de donner le "meilleur père possible" à son bébé et ses propres sentiments...