"Les nouvelles aventures d'Aladin", le come-back : l'avis plus que positif du public !

De Stéphanie L: " Super film comique je ne m'attendais pas a la tournure du film, les gags sont loufoque et fonctionne trés bien.les acteurs incarnent parfaitement leurs rôles des les 5 premiere minutes on est dans l'histoire et on attend la suite.le duo kev et william marche super bien ils sont aussi droles qu'attachant,j'ai adoré les costumes au top.merci pour ce bon moment "

NOTRE AVIS : Voilà. Tout est dit. Des gags au jeu d'acteur en passant par les costumes. Court. Efficace. Brillant. Un modèle de critique.

De Aurélie G : " Film surprenant. Plusieurs touches d'humour auxquelles on ne s'y attends pas : des références à certaines choses qui nous laissent forcément un grand sourire ou rire. "

NOTRE AVIS : Une critique qui joue sur le mystère, le non dit, l'envie d'en savoir plus. Quelles sont ces " références à certaines choses " ? Vous le saurez en allant voir le film. Astucieux, tout simplement.

De Noémie1D : " Ce film était juste parfait, je le recommande à tout le monde. C'est vrais que c'est une version différente du vrais Aladin mais elle est vraiment bien, on a même pas le temps de s'ennuyer devant. "

NOTRE AVIS : Une critique qui recontextualise le film, en le comparant au " vrais Aladin ". Un vrai travail d'analyse et de mise en perspective, donc.

De Nico0677 : " Le film le meilleur au monde surtout en avant première:avec KEV ADAMS dans la salle et toute l'équipe du film. En le regardant je n'ais pas arrété de rire. J'irais le revoir encore 2 fois. Je le recomende à tous ce qui aime l'humour et les gags. Super sympa ! Des comédiens très marrants ! Un mélange de Language jeune et de comte ! "

NOTRE AVIS : Ici, on touche à l'aristocratie de la critique, en se référant au comte. Et n'oublions jamais que ce sont les bons comtes qui font les bons amis.

De SergeH : " vraiment drôle, personnages qui jouent bien. j'ai adoré! "

NOTRE AVIS : On aime particulièrement ici la subtilité du point de vue de Serge, qui ne dit pas que les acteurs jouent bien, mais les personnages. Il souligne ainsi le réalisme de l’œuvre, qui nous fait totalement oublier les acteurs, pour ne plus voir que les personnages. Fort...

Christelle Devartanian : " Une super film avec de l'humour mais à la fois assez touchant dans des moments . Une histoire remis au jours d'aujourd'hui. De super bonne acteur et de nouvelle tête qui apparaissent comme William , Vanessa et Audrey. bref j'ai passé un super en plus de rencontre kev. bon film pour voir en famille "

NOTRE AVIS: Rien à ajouter. Le fond et la forme ne font plus qu'un. On touche au Nirvana de la critique 2.0. Un seul mot s'impose : respect.

Reuben2802 : " Tellement beau film, marrant, rigolos. Kev Adams joue bien Aladin, Yalla Yalla. Aladin est à Bagdad. Le vesir et son neuveu le déteste. Aladin est blé nouveau roi de Bagdad. La qualité et la musique est super, c'est la meilleure. "

NOTRE AVIS : Dans vingt ans d'ici, cette critique sera donnée en exemple dans les écoles de journalisme. Et des larmes d'émotion couleront sur les joues des étudiants éblouis.

De Remi V : " Une comédie made in France, avec une poignet d'acteur Français connue ou méconnue. Ce film nous emmène dans la ville Bagdad avec Kev Adams dans le rôle principale d'Aladin. Un jour, il rencontre une très jolie jeune fille au nom Princesse Shallia. La suit suit de l'histoire se trouve au cinéma "

NOTRE AVIS : Habile résumé des prémisses de l'histoire, pour nous donner envie de courir dans une salle obscure. On remarquera aussi l'hommage délicat au côté " fait à la main " du film, avec cette expression légendaire " une poignet d'acteur "

De Laura L : " Ce film est génial ,il y a de l'amours , de la tristesse ,de l'humour, de la comédie, de la trahison, des cascade, beaucoup d'effet spéciaux, est c'est sa qui fait que le film est génial, les personnage joue très bien, c'est vraiment marrant et triste à la fois vraiment c'est un film que je vous conseille de voir "

NOTRE AVIS : On ne fera pas mieux...

De Adélaïde L : " Génial ! Du tapis volant et beaucoup de rigolade! Ça change beaucoup des films français que l'ont à l'habitude de voir ! "

NOTRE AVIS : Tu as entendu le message, Jacques Audiard ? Mets des tapis volants dans tes films, bordel !

De Marine G : " Ce film est vraiment top et je trouve l'ironie très rechercher et plus actuelle avec la nouvelles technologie... Je suis fan et les acteurs jouent très bien leurs rôles ! "

NOTRE AVIS : Un éclairage sur le film qu'aucun critique soi-disant professionnel n'avait apporté. En effet, on ne souligne pas assez à quel point les nouvelles technologies ont permis de moderniser l'ironie, qui commençait à se ringardiser. Une mise en perspective d'Aladin dans le cinéma actuel frappée au coin du sens.

De Nicolas D : " J' hesitai entre 4 et 5 etoiles mais les vannes entre Kev et Eric c'est juste a mourir de rire en fait... donc bam ! 5 etoiles et le plaisir de revoir Kev et l'autre mec de SODA c'est du 6 direct ! Coupe de cheveu de Kev tu passe a 7 mais bon ! bref tchuss allesy c'est tres gros ! "

NOTRE AVIS : Bim !

De Leila B : " Un film super avec l'élite de l'humour! J'ai adorée et je n'était pas la seul. j'avais trainer ma mère et en ressortant elle ma dit " c'est un film c** mais il est super drôle" Kev dans Aladin no comment. Par contre, les cheveux lisser.... laisse tomber ça te va pas du tout!! "

NOTRE AVIS : " C'est un film c... mais il est super drôle. " Ite missa est. Messieurs les critiques, que tout ceci vous serve de leçon la prochaine fois que vous oserez vous en prendre à un film de Kev.