"Les mystères de la basilique" : Marwan Berreni de PBLV dans un rôle de prêtre !

Le fils est prêtre, la mère commissaire de police… S’ils n’ont a priori rien en commun, Louise Chaland et son fils Sylvain vont s’unir autour d’une enquête palpitante !

Épaulée par Sylvain, le commandant investigue sur le meurtre d’un sculpteur subversif dont le cadavre a été retrouvé à côté d’une de ses toiles couvertes d’inscriptions en latin. Ils font rapidement le lien avec la disparition d’une relique de Saint-Martin, dérobée à la Basilique de Tours.

Leurs investigations les guident vers un refuge pour nécessiteux, tenu par François Delcourt et sa fille Agnès, laquelle entretenait des relations amoureuses avec le sculpteur assassiné.

Troublés par l’importance qu’attachent certains à cette relique, cette enquête emmènera Louise et Sylvain à la rencontre des mystères religieux de la ville et permettra une sorte de "réconciliation" entre la mère laïque et le fils devenu prêtre...

À voir sur La Une vendredi 6 avril à 20h50 juste après "C'est du Belge".