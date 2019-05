« Les Murs du Souvenir », Gaëlle Bona et David Kammenos dans une enquête troublante

Suspens, intrigue, rebondissements et bon jeu d’acteur font de cette franchise policière une réussite !

Gaëlle Bona reprend le rôle de Clara Mérisi, policière qui a le sens aiguisé pour dénicher de bons indices, David Kammenos est François Gilbert, l’historien et anthropologue judiciaire qui lui prête main-forte et Mhamed Arezki et l’adjoint de Clara Mérisi, j’ai nommé Guillaume Barot.