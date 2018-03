Les meilleurs moments des Oscars 2018 !

Dès les premières minutes, le présentateur de la soirée, Jimmy Kimmel, a consacré un long passage au scandale Harvey Weinstein et aux mouvements #MeToo et Time's Up qui en sont nés.

L'animateur a effectué une transition vers l'affaire Weinstein en plaisantant sur la statuette dorée baptisée Oscar. "Oscar est l'homme le plus respecté et aimé à Hollywood. Et il y a une bonne raison: regardez-le. Il garde ses mains en vue, ne dit jamais un mot grossier et le plus important, pas de pénis du tout".