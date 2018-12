"Les malheurs de Sophie" : pourquoi Muriel Robin a aimé jouer les méchantes ?

Ce n’est pas la première fois que l’humoriste se confie sur la relation compliquée qu'elle entretenait avec sa mère, décédée en 2003 de la maladie d’Alzheimer. Si dans son autobiographie "Fragile" qui vient de sortir elle avoue avoir manqué d’affection de la part de celle qui l’a mise au monde, son décès l’avait plongée dans une profonde dépression, au point d’envisager le pire.

"Je voulais mourir avec elle, parce que c'est ma mère, quoi" a-t-elle avoué le 9 décembre dernier dans Vivement dimanche. "On s’est raté… Je suis restée un an à Saint-Étienne avec elle pendant sa maladie et je vois tout ce qu’on a raté dans notre relation" continue-t-elle avant d’ironiser sur sa tentative de suicide, ses blessures quelque peu refermées 15 ans plus tard.