Les Inconnus : le meilleur des "Trois Frères" en cinq répliques !

Ils étaient entrés dans la lumière avec leurs sketchs dans "La Télé des Inconnus" dans les années 90 et, depuis, on ne s'en lasse plus. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, le trio comique infernal, comptent bien vous régaler encore une fois avec "Les Trois Frères" !

Récompensé du César de la Meilleure première oeuvre en 1996, leur film met en scène trois frères (les Latour) qui ne se connaissent pas. Pas étonnant, étant donné le monde qui les sépare. Bernard est camelot, Didier agent de sécurité dans un magasin et Pascal, jeune publiciste.

Ce qui les rassemble ? Un héritage de trois cents millions.

Ils auraient pu simplement hériter, mais ça n'aurait pas été si drôle, vous comprenez. La fortune annoncée s'envole finalement au moment où tous s'apprêtaient à changer de vie. Ils ne reculeront devant rien ...

Ne manquez pas cette comédie culte à voir et à revoir, "Les Trois Frères", ce mercredi 25 juillet à 20h20 sur La Une !