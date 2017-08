Les films immanquables de la rentrée

On commence en force avec la diffusion de Spectre ! Plus de 1500 figurants, un hélicoptère en péril et une course-poursuite dantesque en pleine fête des morts à Mexico… Tourné à l’ancienne, ce 007 Spectre réserve quelques jolis morceaux de bravoure sur pellicule comme le crash d’un avion dans un chalet ou encore une mémorable course-poursuite entre une Jaguar et l’Aston Martin de James Bond.

Léa Seydoux, Monica Bellucci et Christoph Waltz en méchants de service donnent du fil à retordre à Daniel Craig dans ce vingt-quatrième épisode de la saga, signé Sam Mendes en 2015