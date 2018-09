Les confidences de Melvil Poupaud sur son rôle dans "Insoupçonnable"

Pour entrer dans la peau du personnage, le comédien de 45 ans a d'abord dû se préparer physiquement.

"Paul a un côté bestial, une force physique qui peut faire peur, explique l'acteur au Parisien. Moi, qui fais peu de sport dans la vie, j’ai fait de la musculation, avec un coach quatre fois par semaine trois mois avant et pendant tout le tournage. J’ai vu mon corps changer, prendre une autre dimension et j’ai acquis une force que je ne soupçonnais pas."

Bien documenté sur le sujet des tueurs en série, c'est avant tout cette transformation physique qui l'a fait entrer dans le rôle, admet-il.

"Quand on a tourné les scènes d’agression, j’ai senti que j’avais de l’ascendant sur les comédiennes qui jouaient les victimes. Ça fait peur : on sent les autres à sa merci. J’ai compris l’excitation que cela pouvait provoquer chez Paul. Jouer les bourreaux est plus agréable que de jouer les victimes."

"Paul Brodsky est un personnage exceptionnel, très complexe, riche avec plein de facettes à explorer." résume-t-il dans 20 minutes. Un rôle de composition dans lequel il excelle, à suivre chaque mardi sur La Une.