"Les Chamois", une nouvelle série rafraîchissante avec François Berléand et Isabelle Gélinas

Cette nouvelle mini-série vous entraîne à la montagne en compagnie des familles Bernard et Leroy pour deux épisodes de haute voltige ! Inutile de préciser que tout oppose les deux familles et qu'il s'agit d'une comédie au sommet.

Deux familles en froid !

Dylan Bernard et Emma Leroy sont fous amoureux et veulent passer leur vie ensemble. Seulement leurs parents respectifs ne sont au courant de rien et pour cause, Dylan est le fils de Krystel Bernard, déléguée syndicale qui mène la vie dure à Etienne Leroy, grand patron du Nord de la France pour qui elle travaille. Entre Etienne et Krystel, c'est une longue histoire conflictuelle qui court depuis des années.

L’annonce risque d’être compliquée…

Pour désamorcer les choses, Dylan et Emma ont décidé d'organiser une rencontre entre leurs deux familles lors d'un séjour au ski en terrain neutre. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et la guerre entre Krystel et Etienne prend de nouvelles proportions...