"Les Animaux fantastiques 2" : une première photo (surprenante !) enfin dévoilée

Sur le cliché, on reconnait Jude Law qui incranera la version jeune de Dumbledore. En effet, cette histoire se déroule 60 ans avant les avantures d'Harry Potter et nous premet de découvrir une autre facette de l'univers magic au côté de Norbert Dragonneau (incarné par Eddie Redmayne).

Notons aussi le look improbable de Johnny Depp qui incarenra le rôle du puissant mage noir Gellert Grindelwald portant à la main la baguette de Sureau, l'une des trois reliques de la Mort.

La fille de Lenny Kravitz, Zoë au centre de la photo, sera également de l'aventure.

J.K. Rowling aux commandes !

Le réalisateur David Yatest et l'auteure J.K Rowling au scénario, collaboreront à nouveau pour nous raconter cette histoire.

Celle de Gellert Grindelwald qui, bien que arrêté par le Congrès magique, parvient à s'échapper. Il réunit ses disciples dans le but de fédérer les sorciers de sang pur et régner sur l'ensemble du monde non magique. Pour contrecarrer ses plans, Albus Dumbledore, alors professeur à l'école de Poudlard, fait appel à son ancien élève, le magiezoologue Norbert Dragonneau.