Leonardo DiCaprio : son rôle dans "Titanic" a failli lui échapper

L’acteur qui sera peut-être à l’affiche du prochain Tarantino est à retrouver ce dimanche 17 décembre à 20h dans "Blood Diamond" sur La Deux.

Le réalisateur à succès, Edward Zwick, nous propose un film d’aventures ultra-réaliste dont le principal ressort dramatique est la rencontre d'un homme à la recherche d'un diamant, et d'un autre qui est prêt à tout pour retrouver son enfant.

"Blood Diamond" remporte deux prix au National Board of Review en 2006 et sera nominé un an plus tard aux Oscars et aux Golden Globes.