"Léo Matteï" : Jean-Luc Reichmann de retour pour une saison 6

Retrouvez l’acteur dans son costume d’agent de la Brigade des mineurs dès le samedi 19 janvier à 20h55 sur La Une, avec les deux premiers épisodes. Pas moins de quatre guests de prestige ont répondu présent pour ce démarrage en force. Patrick Bosso et le chef cuisinier Michel Sarran dans le premier épisode, et Cyrille Eldin et Rebecca Hampton de "Plus belle la vie" dans le second.

Si vous avez suivi le dénouement de la dernière saison, vous savez certainement qu'un grand changement est survenu dans la vie de Mattéo. "Léo Matteï va devoir apprendre à se débrouiller dans le rôle du père d’une fille qu’il n’a pas vue depuis huit ans…" dévoile l'acteur qui donne la réplique à Maïra Schimtt dans le rôle de la jeune Eloïse.

"Ce sont les meilleurs épisodes ! " a également annoncé l'acteur/animateur de passage dans le 8/9 ce mercredi matin, soulignant que "Léo Mattéï" est une création française n'ayant rien a envier aux séries américaines.