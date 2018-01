Léo Mattéi : deux nouveaux épisodes et un Jean-Luc Reichmann métamorphosé !

Jean-Luc Reichmann alias Léo Mattéi reprend du service le 28 janvier sur La Une.

Une 5e saison pour cette série policière où l'animateur-acteur se glisse dans la peau d'un agent de la Brigade de protection des mineurs, lui-même touché par la disparition de sa fille, Eloïse.

Pour donner plus de crédibilité à ce père esseulé, l’acteur est allé encore plus loin. Que ce soit dans l’interprétation - "on a mis en avant l'homme plutôt que le flic" déclare-t-il dans Télé 7 jours - ou d’un point de vue physique, il lâche prise.

"J'apparais sans fard, les yeux rouges et gonflés, je ne suis pas rasé. Les gens vont me voir tel que peut être un père en détresse" prévient l’animateur de 57 ans.