Leïla Bekhti se livre sur l’éducation de son fils

On apprend que la comédienne de "Tout ce qui brille" compte bien lui transmettre ses valeurs et surtout l’éducation reçue par ses parents. Pas étonnant de découvrir que le jeune Souleiman sera donc "interdit d’iPad jusqu’à l’âge de 18 ans" !

Elle confesse également l’importance pour elle qu’il connaisse ses racines, voilà pourquoi elle prévoit de l’emmener dès cet été à Sidi Bel Abbès, en Algérie. "Quand tu sais d’où tu viens, tu sais où tu vas" explique-t-elle.

L’actrice qui multiplie les projets, on la retrouvera notamment le 24 octobre à l’affiche du "Grand Bain" de Gilles Lellouche, reconnait que la naissance de son fils est "ce qu’elle a fait de plus fou" et que "jamais elle ne se serait crue capable d’autant d’amour" !