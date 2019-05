Le Voyageur Chaque année en France, 310 homicides restent non élucidés, laissant des familles brisées par un deuil impossible...Le système judiciaire national est implacable : pas de résultat, pas de budget pour poursuivre l'enquête... Traquer les meurtriers pour rendre justice aux familles démunies c'est plus qu'un métier, c'est un devoir pour cette ancienne pointure de la CRIM, Thomas BARESKI. Itinérant, vivant dans son Van, sans attache, et amoureux de la nature, Thomas BARESKI n'est pas seulement un homme pas comme les autres, mais surtout un policier hors norme qui va jusqu'à modifier son mode de vie pour mener à bien sa mission. Depuis 2 ans, l'agent BARESKI s'est mis en disponibilité de la Police et s'est affranchi des codes de la société de consommation pour suivre les meurtriers partout où ils se trouvent... Une chose est sûre : lorsque son van se gare dans la ville de Montallier pour enquêter sur une série de disparitions de jeunes filles, la méthode BARESKI détonne...