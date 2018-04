Le voyage de Fanny : la Seconde Guerre mondiale à travers des yeux d’enfants

Le film raconte la fuite d’une jeune juive, Fanny Ben-Ami aujourd’hui âgée de 87 ans, en 1943 lorsqu'elle mène un groupe d’enfants à travers la France occupée vers la Suisse.

Un long périple semé d’embuches que l’on retrouve à l’écran dans Le voyage de Fanny.

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Cachée dans un foyer loin de ses parents, elle s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, elle prend alors la tête d'un groupe de huit enfants, et s'engage dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière Suisse.

Entre les peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de l'indépendance et découvre la solidarité et l'amitié.