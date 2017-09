Le top 10 des femmes flics du petit écran

Entre les héroïnes de séries policières et le public, c’est une grande histoire d’amour. En 1992, TF1 et la RTBF lançaient "Julie Lescaut" qui a assuré le service pendant plus de 20 ans, un record de longévité !

Après une centaine d’épisodes, la commissaire a finalement rendu les armes en 2014 pour passer le relais à d’autres consœurs tout aussi talentueuses… Avec des séries comme "Profilage", "Candice Renoir" et "Cassandre", la relève est bel et bien assurée.