Le paradoxe Clint Eastwood : il réalise des films engagés mais vote Trump !

Caricature du président américain Donald Trump et l'acteur et réalisateur américain Clint Eastwood - PAU BARRENA - AFP

En 2016, une nouvelle campagne électorale américaine oppose Donald Trump et Hillary Clinton. Clint soutient encore une fois le candidat de son parti, au plus grand désarroi de ses admirateurs démocrates !

Clint s’explique dans le magazine Esquire : " "[Donald Trump] tient quelque chose, car en secret tout le monde commence à en avoir marre du politiquement correct, de faire de la lèche. On est en pleine génération lèche-cul, maintenant. On est vraiment dans la génération mauviette. Tout le monde marche sur des œufs. On voit des gens en traiter d’autres de racistes et tout ça. Quand j’étais petit, on n’appelait pas ces choses du racisme ".