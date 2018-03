Le nouveau James Bond se profile !

Le réalisateur de "Slumdog Millionaire" serait le favori de MGM et Eon Productions, qui détiennent les droits de la franchise, pour diriger Daniel Craig, rapporte Variety.

L'intérêt des studios pour Danny Boyle n'est pas nouveau. MGM et Eon avaient déjà pensé à lui pour réaliser "Skyfall" et "Spectre", les deux derniers volets de la saga, sortis respectivement en 2012 et 2015, avant de finalement les confier à Sam Mendes.

Un rêve qui pourrait devenir réalité

Danny Boyle de son côté rêvait de mettre en scène un épisode de James Bond et l'aurait confié à de multiples reprises au cours d'interviews.

Avec le retour de Daniel Craig dans le rôle de 007, le nouveau distributeur Annapurna Pictures veut un grand nom pour réaliser le film.

Un temps pressentis, Denis Villeneuve et Christopher Nolan ont tous les deux balayé les rumeurs et affirmé qu'ils ne dirigeraient pas le prochain volet de la franchise.