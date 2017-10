Le Hobbit, la trilogie la plus chère de l'histoire, arrive sur la RTBF ! - © Tous droits réservés

Bilbo le Hobbit et sa troupe de nains débarquent pour vous faire vivre un voyage inattendu sur La Une... Les vendredis, 20 et 27 octobre et 3 novembre seront consacrés à cette trilogie grandiose.

Les trois volets ("Un Voyage inattendu", "La Désolation du Smaug" et "La Bataille des Cinq Armées") réalisés par Peter Jackson mettent en scène Bilbon Sacquet, interprété par Martin Freeman, un Hobbit qui part reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne.

Ne manquez pas le premier volet de la trilogie "Le Hobbit", le 20 octobre à 20h35.