Le Hobbit : découvrez 10 anecdotes étonnantes sur la trilogie !

Bilbo Sacquet, le magicien Gandalf et la compagnie des nains reprennent la route. Ils se dirigent à présent vers la terre d'Erebor, aux confins du monde, pour en déloger le dragon Smaug... Le redoutable animal cracheur de feu détient le joyau du roi, seul capable d'unir les sept armées de nains. Ils se lancent, alors, corps et âme dans un voyage semé de mille périls. Toujours poursuivis par les Orques, ils vont également croiser le chemin de monstres et de bêtes sanguinaires.