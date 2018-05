Le Grand Amour existe-t-il ?

Loin de "Gran Torino" et "Million Dollar Baby", le réalisateur et acteur dur se fait tendre. En 1995, Clint Eastwood met en scène Francesca (Meryl Streep), une épouse de guerre italienne qui a tout quitté pour une ferme du plat pays de l’Iowa. Entièrement dévouée à son foyer, elle supporte mal l’enfermement physique, jusqu’au jour où Robert croise sa route. Issu d’une culture agricole, Robert devient comme le seul contact avec le monde extérieur, un souffle de liberté et une échappatoire au monde de principes prédéfinis. Francesca redécouvre la passion, séduisante et dangereuse à la fois, avec un homme libre comme l’air. Mais que choisir entre la fougue et le devoir conjugal ?

Ne manquez pas ce classique eastwoodien avec un duo d'acteurs exceptionnel, " Sur la route de Madison " ce vendredi 18 mai à 20h55 sur La Une !