Le cycle Clint Eastwood commence...

Clint Eastwood, 87 ans, est d'abord un acteur qui se fait un nom auprès du grand public avec son rôle de L'Inspecteur Harry. Il réalise son premier film en 1971, avec "Un frisson dans la nuit". Aujourd'hui, avec plus de trente films à son actif, parmi lesquels "Impitoyable", "Sur la route de Madison" ou "Mystic River" et plus récemment "Million Dollar Baby", et "Sully", Clint Eastwood figure parmi les cinéastes les plus reconnus au monde. Et il ne compte pas s'arrêter là...