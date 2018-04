Laura Smet fait son retour à la télévision !

Après être apparue dans plusieurs projets en 2017, dont le film d’Olivier Marchal "Carbone" et "Les Gardiennes" au côté de sa mère Nathalie Baye, l’actrice de 34 ans semble se réfugier dans le travail, sa passion. "Il n'y a que ma passion qui me redonne l'espoir et le sourire" commentait-elle sur les réseaux sociaux.

Actuellement, mère et fille sont à nouveau réunies dans un court-métrage réalisé par Laura elle-même. En direct du tournage, Nathalie Baye a partagé sur Instagram le bonheur d’être dirigée par sa fille.