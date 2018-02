Laetitia Milot et Philippe Bas : leur belle complicité sur le tournage de "Coup de foudre à Bora Bora" (photos)

Laetitia Milot et Philippe Bas : leur belle complicité sur le tournage de "Coup de foudre à Bora Bora" - Julien Cauvin

C'est une première collaboration entre les deux acteurs phares du petit écran et d'après leurs photos respectives sur les réseaux sociaux, on peut avancer sans douter que l'entende était au beau fixe.

Sur Instagram, l'acteur de 44 ans n'a pas manqué de souligner la performance de sa partenaire à l'écran : "Laetitia Milot va vous surprendre une fois de plus, je crois qu'elle est au top de sa beauté et de son talent dans notre Coup de foudre à Bora Bora".

Il n'a pas oublié d’encenser le reste de ce casting 5 étoiles pour autant : "Tiphaine Daviot et Amaury de Crayencour ont été, au-delà d'être des acteurs divinement sympathiques et drôles, des maîtres de talents et de précision dans cette comédie emmenée par notre cher David Morley !"

"J'espère que cette comédie vous plaira beaucoup, a-t-il ajouté. Moi et mes partenaires avons été privilégiés d'être là-bas, et nous en avions bien conscience sachez-le, alors nous avons donné le meilleur de nous-mêmes..."