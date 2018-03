Laetitia Milot enceinte : on connaît le sexe de son enfant !

Fille ou garçon ? La réponse était là dans une enveloppe qu'elle et son mari Badri refusaient d'ouvrir pour garder la surprise le plus longtemps possible...

Difficile de ne pas craquer avouait-elle sur les réseaux sociaux où l'on suit l'évolution de sa grossesse depuis le début en novembre dernier.

En effet, c'est en s'adressant directement à ses fans qu'elle avait annoncé la bonne nouvelle à 3 mois de grossesse, et c'est à nouveau par ce moyen qu'elle dévoile le sexe de son enfant !

"On a craqué, on a ouvert l’enveloppe" confessait l'actrice mercredi laissant encore planer le suspense "Il parait qu’à la forme du ventre on peut le deviner. Alors d’après vous garçon ou fille ?"...