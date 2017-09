Laëtitia Milot bientôt de retour dans Plus belle la vie ?

En avril dernier, l’actrice évoquait déjà dans l’émission "On refait la télé" son retour initialement prévu pour mars/ avril reculé jusqu’à la rentrée : "Je devais reve­nir en mars/avril et puis fina­le­ment avec les auteurs, ça n'allait pas trop avec les intrigues du moment, donc ils ont décidé de me faire plutôt reve­nir vers septembre/octobre".