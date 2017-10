"La Zizanie" : retour dans les années 70 avec Louis de Funès !

Sorti en 1978, cette comédie avec les deux immenses stars de l'époque, Louis de Funès et Annie Girardot, nous replonge dans la décennie 70 pour notre plus grand plaisir. Aucun temps mort et un enchaînement de situations aussi drôles les unes que les autres…

Dans ce film, Guillaume Daubray-Lacaze, maire d'une petite ville de province, dirige une usine de machines à dépolluer. Sa femme Bernadette, en bonne écologiste de salon, soigne amoureusement ses plantes et ses légumes. Peu avant les élections municipales, Guillaume reçoit une importante commande de clients japonais.

L'usine étant trop petite, il installe des machines-outils et des ouvriers dans sa maison, envahissant le jardin d'hiver de son épouse qui, furieuse, finit par quitter le domicile conjugal et décide dans la foulée de se présenter aux élections contre son mari. Entre les Daubray-Lacaze, la lutte est serrée...