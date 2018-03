La suite de "World War Z" reportée à cause de Brad Pitt

L'ex d'Angelina Jolie a en effet accepté de tourner dans le prochain film de Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", sur nos écrans en août 2019, qui réunit déjà Leonardo DiCaprio et Margot Robbie.

De ce fait, le tournage du film de zombies ne commencera pas avant cet automne selon le magazine Variety, pour une date de sortie encore inconnue.

Un futur chef-d’œuvre

Les fans vont devoir s’armer d'encore un peu de patiente, mais quand on connait les petits bijoux qui naissent des collaborations entre David Fincher et son acteur fétiche ("Seven", "Fight Club" et "L’Étrange histoire de Benjamin Button"), ça en vaut largement la peine !

De quoi prendre votre mal en patiente, La Deux vous propose de voir ou revoir "World War Z" ce lundi 26 mars. Ce film n’est autre que le plus gros succès au box-office de Brad Pitt !