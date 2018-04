La recette du bonheur existe vraiment, découvrez-là !

Une vie sociale épanouie !

Contrairement au dire de Sartre, "l'enfer c'est les autres", le secret du bonheur se trouve précisément dans des relations sociales de qualité.

C’est ce qui ressort d’une très longue étude menée par l’université d’Harvard, elle dure depuis 1938 !

Afin d’obtenir ce résultat, des chercheurs ont collecté et étudié des informations sur plus de 700 hommes issus de milieux opposés. D’un côté des étudiants d’Harvard, soit des jeunes qui débutent "sur de bonnes bases leur phase de développement vers l'âge adulte" explique le docteur Robert Waldinger qui dirige la recherche, et de l’autre des jeunes issus des quartiers pauvres de Boston. Si en 2015 ils n’étaient plus que 60 à être toujours en vie, l’étude continue sur leur descendance.

Les premières conclusions sont claires, la solitude est néfaste pour la santé ! Mais s’entourer ne suffit pas, le tout est de rechercher des relations solides et durables.

"Depuis plus de 75 ans, notre étude n'a pas cessé de montrer que les personnes qui s'en sortent le mieux sont celles qui entretiennent une relation forte avec leurs amis, leur famille et leur communauté", ces personnes "sont plus heureuses et en meilleure santé" explique le docteur Waldinger.

Vous l'avez compris, misez toujours sur la qualité plutôt que la quantité !