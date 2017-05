La fin de la trilogie de Simon Pegg et Edgar Wright

Le duo Simon Pegg et Edgar Wright s'est lancé dans une trilogie déjantée en 2004. Blood and Ice Cream fait référence à deux choses qui relient les films : d'une part, les personnages des trois films achètent, à un moment ou à un autre du film, des glaces Cornetto, et d'autre part la présence de sang. Ces films sont des parodies de films d'horreur ou d'action.