La femme au tableau : quand les crimes nazis résonnent encore à notre époque !

Une histoire vraie : celle d'une femme juive spoliée !

Le film retrace l'histoire véridique de Maria Altmann, une Autrichienne juive réfugiée aux États-Unis peu avant la Seconde Guerre mondiale, qui, soixante-cinq ans plus tard, se bat devant les tribunaux pour récupérer auprès du gouvernement autrichien les peintures de Gustav Klimt que sa famille possédait et qui avaient été volées par les nazis puis confiées au musée du Belvédère. Elle est conseillée par un jeune avocat, Randol Schoenberg, petit-fils du compositeur Arnold Schönberg et donc lui-même descendant de juifs autrichiens.

Authenticité jusqu'au bout de la langue !

Après "My week with Marilyn", Simon Curtis restitue une nouvelle époque sur grand écran, celle d'avant-guerre pendant l'âge d'or de Vienne. Le réalisateur a d'ailleurs tenu à ce que ses comédiens jouent en allemand pour ces scènes d'époques, afin de les rendre plus authentiques.

L'avocat contribue au film

La femme au tableau s'inspire de l'histoire de Maria Altmann. Décédée au moment où le projet est né, c'est son avocat Randol Schoenberg, interprété par Ryan Reynolds, qui a aidé le scénariste du film, notamment pour la partie juridique de l'affaire. Après avoir été entrainé dans cette incroyable histoire par Maria Altmann, il a d'ailleurs ouvert un cabinet spécialisé dans la restitution d’œuvres d'art.