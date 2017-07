La deuxième saison de True Detective inédite démarre !

Colin Farrell et Rachel McAdams interprèteront respectivement Ray Velcoro, un flic ripou qui collabore avec l'homme d'affaires criminel Frank Semyon incarné par Vince Vaughn, et Ani Bezzerides, une policière pragmatique au passé troublé. Les deux flics que tout oppose formeront un trio avec Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) et se lanceront sur la trace d'un meurtrier. Contrairement à la première saison qui avait pour toile de fond la Louisiane, les nouveaux épisodes de "True Detective" se dérouleront dans une ville imaginaire de la Californie.