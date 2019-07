"La croisière" : l’excellent film de Pascale Pouzadoux qui met les femmes à l’honneur

Plusieurs personnages voient leur destin s’entrecroiser sur un navire de croisière :

Raphaël, qui pour suivre sa femme, partie avec son amant, devra embarquer clandestinement et se déguiser en femme pour échapper à la sécurité ; Simone, une vieille dame habituée de cette croisière qui transporte son chien incognito dans son sac à main ; Hortense, une Bretonne éleveuse de porcs à la recherche de son mari jamais revenu des toilettes depuis qu’il y est allé à leur arrivée ; Chloé, une jeune pickpocket de banlieue au cœur brisé ; et Alix, une Parisienne hyper stressée, que ses collègues de travail qui ne la supportaient plus ont envoyée faire cette croisière pour s’en débarrasser, en lui faisant croire qu’elle y avait un rendez-vous professionnel.

Tous se rencontreront par hasard et vivront ensemble une expérience inoubliable où chacun réussira à régler ses problèmes grâce aux autres et à y trouver son bonheur.