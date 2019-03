"La confession" : Après Belmondo, Romain Duris enfile la Soutane

"(…) L’envie de jouer un prêtre me trottait depuis longtemps dans la tête. J’aime ces personnages et ces métiers qui nous éloignent radicalement de ce que l’on peut faire dans une vie plus 'classique' (…). Cela me transporte dans une bulle de concentration et de pensée qui me sort de rôles plus ordinaires."

Afin de se sentir bien dans la peau du personnage, Romain Duris a même été jusqu’à se retirer dans un monastère et plus précisément à l’Abbaye de Lérins. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette préparation n'était pas vaine !

