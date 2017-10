La Castafiore a bel et bien existé ! La preuve avec Marguerite…

Marguerite - Bande annonce Marguerite - Sortie le 16 septembre 2015 Un film de Xavier Giannoli Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau Pour plus d'informations, de vidéos ou de bande annonce sur Marguerite et commander vos e-billets, rendez vous sur www.cinemasgaumontpathe.com/films/marguerite L'histoire de Marguerite : Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années, elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenu dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public, à l’Opéra.