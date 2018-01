La cage dorée : une famille portugaise au cœur d'une tendre comédie française

Les acteurs qui incarnent les personnages principaux sont réellement portugais !

Parmi eux, on retrouve des pointures : Joaquim de Almeida, qui habite désormais aux États-Unis et joue dans des productions américaines comme "Fast and Furious 5", Rita Blanco, récemment vue dans "Amour", et Maria Vieira, actrice extrêmement populaire dans son pays, qui ne parlait pas français avant le tournage du film.

A noter aussi, la comédienne française aux origines portugaises, Barbara Cabrita qui incarne la fille de Maria et José.