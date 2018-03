La bonne résolution de Nicolas Cage, l’acteur le plus dépensier d’Hollywood ! - MARIO LAPORTA - AFP

Une île privée aux Bahamas, des dizaines de propriétés dont deux châteaux, une véritable flotte de voitures de luxe, des pierres précieuses et étonnamment un crâne de dinosaure… D’après son ancien comptable, l’acteur mène une vie "complètement dingue".

Ajoutez à cela les millions de dollars d’impôts impayés qu’il doit au gouvernement américain… Un train de vie bien au-dessus de ses moyens malgré une carrière florissante.

Mais tout ça, c’est du passé !

Faisant face à ses dettes, l’acteur s’est vu obligé de revendre une partie de ses excès et de changer radicalement de mode de vie. "J’essaye d’adopter un train de vie plus minimaliste" a-t-il confié au journal britannique The Times la semaine dernière.