L'incroyable Howard Huges incarné par Léonardo DiCaprio

Bien dans la peau du personnage, Leonardo DiCaprio creuse plus profondément dans la réalisation du scénario et dans la façon dont Martin Scorsese voulait montrer Howard Hughes :

"Il y a de nombreux films, dans le passé, qui ont tenté de tracer le portrait de cet homme tellement il est interessant. Et je pense qu'en étant capable de se focaliser sur ses plus jeunes années où l'on voit la naissance de sa folie, et non pas les conséquences de celle-ci nous montre un homme : le premier américain millionaire, le premier pionnier dans le monde de l'aviation, présent dans l'âge d'or Hollywoodien grâce à ses films monumentaux et épiques, combiné au fait qu'il ait une peur intense des microbes, peur qui l'a finalement rendu fou. Tout ceci était une combinaison dynamique de choses qui auraient pu mal tourner mais le film a dépassé mes attentes et j'en suis très fier. "