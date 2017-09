James Bond : son incroyable histoire avec la Belgique !

L’histoire de l’agent 007 avec notre pays remonte en 1979 avec Moonraker et son James Bond de l'époque, Roger Moore. La jeune Montoise Béatrice Libert incarne la James Bond girl Mademoiselle Deradier, un rôle culte. Repérée par le réalisateur Lewis Gilbert, il l’impose au casting !

Bien des années plus tard, elle garde un souvenir merveilleux de cette expérience : "Moonraker a changé ma vie car être James Bond girl c’est pour la vie, on me demande encore des autographes" admettait-elle à la DH. Encore aujourd'hui elle ne tarit pas d'éloge sur le très regretté Roger Moore qui s'est toujours conduit en véritable gentleman avec elle.