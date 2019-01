L'excellente Claire Keim dans l'adaptation du "Dr Foster"

Toujours pour Télé-Loisirs, Claire Keim nous explique son intérêt pour la série dont elle est l'actrice principale, série qui nous expose l'infidélité et plus encore selon ses dires :

"Plus que de parler de 'l'infidélité', je trouvais ça très intéressant de voir ce que ça provoque chez nous, le sentiment d'être trompé, d'être trahi. Parce qu'on a tous une histoire sur l'infidélité, qu'on ait trompé, qu'on ait été trompé, qu'on ait vu des gens tromper, on a tous un avis. Et je trouve que dans cette série, vraiment tous les points de vue sont abordés. On est jamais vraiment certain d'avoir un avis définitif et fermé sur les choses, l'empathie change de côté sans arrêt !"