L'étrange technique des éléphants pour échapper aux braconniers

D'après une étude, le plus grand mammifère terrestre au monde est capable d’adapter son comportement pour sa sécurité.

Comment ? en vivant de nuit !

Les scientifiques de Save The Elephants ont observé des éléphants équipés de GPS et sont arrivés à une conclusion très intéressante : les éléphants d'Afrique, animaux diurnes, ont appris à se déplacer et à se nourrir la nuit !

Cette technique leur permet de mieux se cacher le jour et d'échapper ainsi à l'attention des braconniers dans les zones où ceux-ci sévissent particulièrement.

"Les éléphants bougeaient plus la nuit que le jour lorsque le niveau de braconnage était élevé", souligne l'étude. Cette attitude était encore plus marquée chez les 28 femelles étudiées que chez les 32 mâles suivis. Entourées d'éléphanteaux, elles sont souvent plus prudentes, soulignent les chercheurs.