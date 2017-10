L'épreuve de force : l'époque "testostérone" de Clint Eastwood !

Clint Eastwood intègre dans ce film d'aventures non seulement des bons dialogues qui donnent au film un parfum de comédie mais également des scènes d'action omniprésentes à couper le souffle qui s'enchaînent à un rythme effréné et qui permettent au film de ne jamais s'arrêter en un point mort. Quand Eastwood fait du Eastwood et qu'il réalise ses cascades lui-même au péril de sa vie ! On aime !