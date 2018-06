L’époque où Jamie Foxx harcelait les stars !

Du temps où Instagram ou Twitter n’existaient pas pour interagir avec ses artistes préférés, il fallait faire preuve d’audace pour attirer leur attention explique-t-il.

L’acteur de "Djungo Unchained" raconte qu’il attendait sur le trottoir en face d’un club très connu de Los Angeles et criait après des stars comme Wesley Spines ou encore Denzel Washington :

"J’attendais sur le trottoir en face du Roxbury, parce qu’ils ne me laissaient pas (rester sur leur trottoir)… Et je hélais tous ceux qui sortaient. Je sais qu’il ne s’en souvient pas, mais Wesley Snipes… Je suivais et harcelais Wesley Snipes. J’étais le mec de l’autre côté de la rue, et quand il sortait j’étais là 'Wesley Snipes, je te vois Wesley Snipes'" s'amuse l'acteur.

Depuis, Denzel et Wesley sont tous deux venus chez lui, confie-t-il. La boucle est bouclée !