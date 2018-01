L’avantage inattendu lié à la consommation (modérée) d’alcool !

On ne peut décidément pas compter sur la bande de potes formée par Phil, Alan, Doug et Stu de "Very bad trip" pour boire modérément. Les lendemains de veilles, ça les connaît ! Et dans "Very bad trip 2", ils érigent la gueule de bois au rang d'art...

Après un enterrement de vie de garçon mémorable, les quatre copains remettent le couvert en Thaïlande pour le mariage de Stu.

Ce dernier n'avait pourtant rien laissé au hasard pour éviter une nouvelle catastrophe mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Ce qui s'est passé à Las Vegas est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se passe à Bangkok dépasse l'imagination...

"Very bad trip 2", la comédie à consommer sans modération, est à retrouver le samedi 20 janvier à 20h30 sur La Deux.