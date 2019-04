"L'Arme Fatale III" : Quand Gibson et Glover réussissent leur première arrestation

Dans ce 3ème opus : action, cascades, humour et l'épatante Renè Russo viennent faire de ce film une réussite spectaculaire. Le duo de choc Mel Gibson / Danny Glover se connait et s'entend comme chien et chat, ce qui rend de nombreuses situations hilarantes et d'un naturel surprenant.

Avec Renè Russo dans la peau de Lorna Cole, policière venue leur prêter main forte dans le démantèlement d'un trafic d'arme, "L'Arme Fatale 3" ne laisse pas le temps au spectateur de s'ennuyer. Avec une scène d'action aussi époustouflante d'entrée de jeu (explosion d'un vrai immeuble), les agents Murtaugh et Riggs vous réservent bien d'autres surprises !