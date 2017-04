L'Arme Fatale 2 : le jour où Mel Gibson devait mourir !

Comme pour le premier film, le scénario est signé Shane Black. Fraîchement sorti de l'Université, cet Américain deviendra rapidement le scénariste le mieux payé. Cependant, à la suite d'un différent, il laissera tomber l'aventure de l'Arme fatale. Selon lui, Martin Riggs devait mourir à la fin du film, une idée qui ne plaisait pas beaucoup au producteur avide de transformer ces deux films en saga.

Toujours sur une bande-originale d'Eric Clapton, L'Arme Fatale 2 place son intrigue dans le contexte politique de l'apartheid. Mais le film reste drôle malgré tout. On retiendra notamment la scène culte des toilettes ou Murtaugh ne peut se relever car la cuvette est piégée. La réplique " 1, 2, 3 et on y va ou 1, 2 et on y va ? " deviendra tellement culte qu'elle reviendra au début de L'Arme Fatale 3 !

Résumé :

Quand Martin Riggs, alias "Arme Fatale", est séduit par la secrétaire d'un dangereux malfaiteur et que ce dernier, mauvais joueur, assassine la belle, que fait-il ? Il se venge. Et comment ? A l'aide de voitures de police, revolvers et armes en tous genres, folles poursuites et gags cocasses. Et qui le met en valeur ? Roger Murtaugh, flic qui n'aspire qu'à une vie paisible...